Bodrum'daki İngiliz turistin cansız bedeni bulundu

Tatil amaçlı geldiği Bodrum'da bir otelde kaldığı öğrenilen İngiliz uyruklu Ivor Jones'in cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu civarında bölgedeki vatandaşlar bir erkeğin deniz yüzeyinde hareketsiz halde olduğunu görüp, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre; İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesedin kimliği berlirlendi

Yapılan incelemede, cesedin İngiliz uyruklu Ivor Jones'a ait olduğu tespit edildi. Jones'ın cesedi, ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kalp krizi geçirme ihtimali

Bodrum'a tatil için geldiği ve bir otelde kaldığı öğrenilen Jones'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği tahmin edilirken, cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





