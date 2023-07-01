Bolu’da 18 araç birbirine girdi Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale edilirken, 4 kişi hastaneye sevk edildi.

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DHA

Kurban Bayramı’nın son günü, birçok şehirde kazalar art arda meydana geldi.

Sabah saatlerinde Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan biri, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2’nci viyadükte kaza yaptı.

Arkadan gelen araçlar da birbirine çarptı.

18 araç birbirine girdi

Kazada 18 araç birbirine girerken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 6 kişiye olay yerinde ayakta müdahale etti, 4 kişi de kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Ulaşım 2 şeritten sağlanıyor

Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor.

Soruşturma açıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar akıllara trafikte takip mesafesini getiriyor.

Hız ve takip mesafesi

Uzmanlara göre hız ve takip mesafesi şu şekilde olmalı: