Euro
9.8777
-0.16%
Dolar
8.4127
0.19%
Altın
485.28
-0.3%
Borsa
1.458
-0.53%
Bitcoin
405.988
-2.50%
EXEN Coin
26.45
-5.87%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Bolu’da, 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

    TEM otoyolunda durdurulan şüpheli bir otomobilin içinden, 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabanca çıktı. Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 14:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu’da, 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

    Bolu’da, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarını aldı.

    UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULDU

    Başlatılan çalışmalarla takibe alınan otomobilin, il sınırına girdiği belirlendi.

    Şüpheli otomobil, TEM otoyolunda kurulan uygulama noktasında durduruldu.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında 70 paket halinde 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Bolu’da, 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi VİDEO

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.E., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    M.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Bolu’da, 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir