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- Bolu'da devrilen tır şoförü hayatını kaybetti
Bolu'da devrilen tır şoförü hayatını kaybetti
Gerede ilçesinde kontrolden çıkan tır, dere yatağına devrildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde şoförün hayatını kaybettiğini belirledi.
- DHA
- 06.12.2021 - 10:20
- Güncelleme : 06.12.2021 - 10:43
Bolu'nun Gerede ilçesinde Tarık Güneş şoförlüğündeki 06 EE 8612 plakalı tır, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
KAZADA CAN VERDİ
Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, sürücü Güneş'in hayatını kaybettiği belirledi.
Tarık Güneş'in cansız bedeni, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.