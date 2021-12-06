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    Bolu'da devrilen tır şoförü hayatını kaybetti

    Gerede ilçesinde kontrolden çıkan tır, dere yatağına devrildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde şoförün hayatını kaybettiğini belirledi.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:43
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    Bolu'da devrilen tır şoförü hayatını kaybetti

    Bolu'nun Gerede ilçesinde Tarık Güneş şoförlüğündeki 06 EE 8612 plakalı tır, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    KAZADA CAN VERDİ

    Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, sürücü Güneş'in hayatını kaybettiği belirledi.

    Tarık Güneş'in cansız bedeni, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bolu da devrilen tır şoförü hayatını kaybetti #1

    Bolu da devrilen tır şoförü hayatını kaybetti #2

    Bolu da devrilen tır şoförü hayatını kaybetti #3

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