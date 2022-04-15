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    Bolu’da emekli öğretmenin telefon dolandırıcılarına tepkisi: Odunla döveceksin

    Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından 100 bin lira dolandırılan emekli öğretmen Erol İlkhan, “Bunları odun sopasıyla meydanda döveceksin” diyerek tepki gösterdi.
    • 15.04.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 11:36
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    Bolu’da emekli öğretmenin telefon dolandırıcılarına tepkisi: Odunla döveceksin

    Bolu’nun Göynük ilçesinde 5 ay önce, kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, emekli öğretmen Erol İlkhan'a (70), “Banka hesaplarınıza terör örgütleri ulaşmış. Bunlara yakalamak için operasyon düzenleyeceğiz. Siz bankada bulunan bütün paranızı bize gönderin ve paranız devletin güveni altında olacak, geri iade edilecektir.” diyerek ikna etti.

    İlçedeki banka şubesine giderek hesabındaki 100 bin lirayı dolandırıcılara gönderen İlkhan, dolandırıldığını anlayınca çok geç oldu.

    Emekli öğretmen, durumu polise haber verdi.

    3 şüpheli hakkında 10 yıl hapis istemi

    DHA’nın haberine göre; yapılan araştırmalarla tespit edilen Adem Özçelik, Özkan Atış ve Kenan Badaş gözaltına alındı.

    Şüpheliler hakkında, kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Bolu’da emekli öğretmenin telefon dolandırıcılarına tepkisi: Odunla döveceksin ViDEO

    Bolu’da emekli öğretmenin telefon dolandırıcılarına tepkisi: Odunla döveceksin #1

    Suçlamaları kabul etmediler

    Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Adem Özçelik ile Kenan Badaş, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmezken, diğer sanık Özkan Atış da üzerine atılı suçlamaları reddederek, “Olay tarihinde İstanbul’da bir müzikholde aşçı olarak çalışıyordum. Ahmet isimli bir müşterim vardı. Her seferinde bana gelip özel yemek siparişleri verirdi. Hatta bol bol bahşiş alırdım. Bir gün bana gelip, banka hesaplarında bloke olduğunu ve benim hesap numaramı istedi. Ben de kendisine güvendim ve hesap numaram ile kartımı kendisine verdim. O günden sonra da bu şahsı hiç görmedim.” diyerek kendini savundu.

    “Bunları odun sopasıyla meydanda döveceksin”

    Erol İlkhan da, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Bu adamlar ülkenin yüz karalarıdır. Kendilerini bana polis olarak tanıttılar. Yaptıkları bu çirkin işle Türk polisinin adını bile kirletiyorlar. Bunları odun sopasıyla meydanda döveceksin. Bakın bir daha insanları dolandırabiliyor mu?”

    Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.


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