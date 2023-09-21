Bolu'da huzurevinde 18 kişi yemekten zehirlendi Gerede ilçesinde, kaldıkları huzurevinde yedikleri akşam yemeğinden zehirlenen 18 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

DHA

Bolu'nun Gerede'de ilçesi Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan kişilerden bazılarında, yedikleri akşam yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetleri görüldü.

Huzurevinde kalan 18 kişi, sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

18 kişinin tedavisi sürüyor

Gece saatlerinde hastalardan 7'si, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi.

Yapılan ilk tetkiklerinde bu kişilerin, yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, incelenmek üzere yemeklerden numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastanedeki 18 kişinin tedavileri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)