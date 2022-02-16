Bolu'da iddiadan para kazanmak isterken 5 bin 850 lira dolandırıldı

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin, iddia oynayarak 150 lira karşılığında 22 bin lira kazanacağını söylediği kişi, 5 bin 850 lira dolandırıldı.

Bolu’da yaşayan M.M.G. isimli vatandaşa sosyal medya sitesi üzerinden Pelin Uğur ismiyle arkadaşlık isteği geldi.

İsteği kabul eden M.M.G., daha sonra Pelin Uğur’la sohbet etmeye başladı.

Uğur, iddia işiyle uğraştığını belirterek M.M.G.’nin 150 lira karşılığında 22 bin lira kazanabileceğini söyledi.

TEKRAR İLETİŞİM KURAMAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

M.M.G.’nin teklifi kabul etmesinin ardından parayı M.D.’nin hesabına yatırmasını istedi. M.D.’nin hesabına 150 lira yatıran M.M.G., daha sonra hesaba 5 bin 700 lira daha gönderdi. İstenilen parayı gönderdikten sonra Pelin Uğur ve M.D. ile iletişime geçemeyen M.M.G. dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

"TOPLAMDA 5 BİN 850 LİRAMDAN OLDUM"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada başından geçenleri anlatan M.M.G., "Geçtiğimiz yıl sosyal paylaşım sitesinden Pelin Uğur isimli bir kadın bana arkadaşlık isteği gönderdi ve ben de kabul ettim. Bu kadın daha sonra bana iddia işiyle uğraştığını ve 150 lira karşılığında 22 bin lira kazanabileceğimi söyleyip, arkadaşına yönlendirdi. Bu parayı yatırdıktan sonra 5 bin 700 lira daha göndermemi ve kazanacağım 22 bin lira ile ödediğim paraları da geri göndereceklerini söylediler. Ben de inandım 150 liradan sonra 5 bin 700 lira yani toplam 5 bin 850 lira para gönderdim. İddiadan para kazanacağım derken 5 bin 850 liramdan oldum. Beni dolandıranlardan davacı ve şikayetçiyim. Paramı geri istiyorum." dedi.

Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat! Levent Küçük'ten 3 altın öneri - VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



"BEN ASKERDEYKEN BİRİ HESAPLARIMI ÇALMIŞ"

“Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan yargılanan M.D. ise, olayla ilgisi olmadığını belirterek, "Benim dolandırıcılık işiyle hiçbir ilişkim yoktur. Bu olay tarihinde askerdeydim. Birisi benim hesaplarımı çalmış ve benim üzerimden dolandırıcılık yapmıştır. Ben mağduru tanımam. Bu işi yapanların yakalanıp, yargılanmasını istiyorum. Ben suçsuzum." diye konuştu.

Duruşma, eksik evraklarının tamamlanması için ertelendi.