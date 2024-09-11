Bolu'da kaymakam vekilinin makam aracını aratan teğmen görevden alındı Dörtdivan ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden kaymakam vekili Oğuz Yiğit’in makam aracının güvenlik kontrolünden geçirilmesi nedeniyle hakkında soruşturma açılan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak Sürmeli, görevden alındı.

DHA

26 Temmuz'da Bolu'da Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit’in resmi plakalı makam aracı, nizamiye girişinde görevli askerler tarafından durduruldu.

MAKAM ARACI ARANDIKTAN SONRA GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak Sürmeneli'nin talimatıyla, makam aracı detaylı bir güvenlik kontrolünden geçirildi; aracın altı ve çevresi incelendi. Bir süre nizamiye girişinde bekletildikten sonra aracın geçişine izin verildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit’in bu durumu rapor etmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak Sürmeli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olayın ayrıntılarını incelemek üzere müfettiş görevlendirildi.

SADECE MAKAM ARACINA UYGULAMA TESPİT EDİLDİ

Müfettiş, İlçe Jandarma Komutanlığı'na gün boyunca giren çıkan tüm araçlar için benzer bir uygulama yapılıp yapılmadığını güvenlik kameralarından kontrol etti ve uygulamanın yalnızca Kaymakam Vekili'ne yönelik yapıldığını tespit etti.

TEĞMEN GÖREVDEN ALINDI

Sonuç olarak, Teğmen Seyhan Burak Sürmeli Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden alınarak Bolu İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak görevlendirildi. Sürmeli hakkında idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)