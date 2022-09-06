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- Bolu’da Köroğlu heykeline tırmanan çocuk düştü
Bolu’da Köroğlu heykeline tırmanan çocuk düştü
Demokrasi Meydanı'ndaki Köroğlu heykeline tırmanan 7 yaşındaki çocuk, 3 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- 06.09.2022 - 17:54
- Güncelleme : 06.09.2022 - 17:56
Bolu kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda saat 16.00 sıralarında oyun oynayan 7 yaşındaki Kerem B., Köroğlu heykeline tırmandı.
3 metre yükseklikten düştü
Dengesini kaybeden çocuk, 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Kerem'in düştüğünü fark eden annesi ve teyzesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık ekibi, çocuğa ilk müdahalede bulundu.
İkiz kız kardeşleri çok üzüldü
DHA’nın haberine göre hafif yaralandığı belirlenen Kerem, ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kerem sedyeye yatırılırken, ikiz kız kardeşi ise ağlayarak teyzesine sarıldı.