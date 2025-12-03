Bolu'da makas atma sevdası kazaya neden oldu Bolu'da D-100 kara yolunda, devrilen otomobile makas atan başka bir otomobilin çarptığı ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı anlar ortaya çıktı.

Göster Hızlı Özet Bolu'da D-100 kara yolunda, makas atan bir otomobil kazaya sebep oldu.

Emniyet şeridinde seyreden araca çarpan diğer otomobil kontrolden çıkarak devrildi ve bir kişi yaralandı.

Bolu'da D-100 kara yolunda makas atan otomobil, kazaya neden oldu. Sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Geçitveren köyü mevkiinde, bir otomobil devrildi. MAKAS ATTI Bir kişinin yaralandığı kazanın, araç içi güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.C.Ç. yönetimindeki otomobilin, emniyet şeridinde seyreden Erkan K. idaresindeki otomobile makas attığı görüldü. MAKAS ATTI, KONTROLDEN ÇIKTI Makas atan araca çarpan Erkan K.'nin kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak orta refüje çarptığı anlar, kameraya yansıdı. YARALI KURTULDU Devrilen otomobilden yaralı olarak kurtulan Erkan K.'nin hastanede tedavisi devam ediyor. Makas atan sürücü M.C.Ç.'ye polis ekiplerince işlem yapıldığı öğrenildi.

