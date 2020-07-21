Bolu'da patronuna iyi hissetmiyorum dedi: kazada öldü

Kullandığı kamyonun şarampole uçup kaza yapması sonucu hayatını kaybeden adamın, kazadan kısa bir süre önce patronunu arayarak iyi hissetmediğini söylediği öğrenildi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kaza meydana geldi.

Saat 12.00 sıralarında Mudurnu-Taşkesti karayolu Yosunlar mevki’inde Bahattin Karadere isimli hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bariyerleri parçalayıp şarampole yuvarlanan kamyon, yol kenarındaki kümes çiftliğinin duvarına çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çiftliğin yakınında yaşayan ve gürültü ile dışarı çıkan Yılmaz ve Ülkü Karakayalı çifti ise kamyonun yanına gittiklerinde sürücünün hareketsiz olduğunu görerek durumu durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyon sürücüsü Karedere’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

Karadere’nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çekilen kamyondan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen sürücüsün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

KAZADAN ÖNCE PATRONUNU ARAMIŞ

Öte yandan ölen sürücü Bahattin Karadere’nin kazadan kısa süre önce patronunu arayarak çok terlediğini ve rahatsızlandığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

























