Bolu’da, Suriyelilere ‘ülkemizden defolun’ deyip bıçakla saldırdılar

4 Türk vatandaşı, parkta oturan Suriyelilere “Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden” dedikten sonra darbedip bıçakla saldırdı.

Bolu’da, dün akşam saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda oturan Suriye uyruklu A.H.H., A.A. ve S.A. ve M.E.’ye, Türk vatandaşları M.A., Ş.T., Ş.Ö. ve A.A. “Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden.” demesi üzerine ortalık bir anda karıştı.

Taraflar arasındaki tartışma kanlı bitti.

3 Suriyeli bıçaklandı, biri darbedildi

İHA’nın haberine göre; Suriye uyruklu A.H.H., A.A. ve S.A. çeşitli yerlerinden bıçaklandı, M.E. ise darbedildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, A.A.H. ve M.E. tedavilerinin ardından taburcu olurken, S.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırganlar tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırganlar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.