Burdur'da alkolü fazla kaçırın genç komaya girdi

İHA
Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 17 yaşındaki İ.A., alkolü fazla kaçırınca kendinden geçti.
İ.A.'nın durumunu fark eden arkadaşları 112'yi arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Komaya girdiği anlaşıldı
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde alkol komasına girdiği tespit edilen İ.A., Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İ.A.'nın tedavisi sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)