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Burdur'da aynı gün içinde iki kez polise yakanan alkollü sürücüye çifte ceza

Burdur'da aynı gün içinde iki kez polise yakanan alkollü sürücüye çifte ceza Polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan 12 bin 878 TL ceza kesilirken, sürücüye birkaç saat sonra karıştığı kazada ikinci kez ceza uygulandı.