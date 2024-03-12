Burdur'da alkollü araç kullanması üzerine ceza alan sürücü akıllanmadı.
Burdur Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bir ihbar üzerine 22 Ocak saat 04.45'te Murat O.'nun kullandığı otomobili Yunus Emre Caddesi'nde durdurdu.
Sürücü belgesi bulunmayan Murat O.'nun 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi.
12 bin 878 TL ceza uygulandı
Polis merkezine götürülen Murat O.'ya 'sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden kara yolunda araç kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 12 bin 878 lira ceza uygulandı.
İfadesi alınan Murat O. serbest bırakılırken, araç ve ruhsat sahibine teslim edildi.
Kafa kafaya çarpıştılar
Polis merkezinden ayrılan Murat O.'nun kullandığı otomobil, saat 06.00 sıralarında Tugay Kavşağı'nda Veli K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
2 kişi yaralandı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipler kazada yaralanan Veli K. ile beraberindeki Berat K., hastaneye kaldırarak tedaviye aldı.
Olay yerinden kaçan Murat O. ise yakalandıktan sonra ikinci kez polis merkezine götürüldü.
14 bin 514 TL ceza
İfadesi alınan Murat O.'ya, aynı suçlardan bu kez 14 bin 514 lira ceza kesildi.
Murat O. serbest bırakılırken, otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış