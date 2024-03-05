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Burdur'da belediye başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi

Burdur'da belediye başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi. Başka adayının ayağı kırılırken oğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.