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    Burdur’da cezaya sinirlenen seyyar satıcı, karpuzları bedava dağıttı

    Seyyar olarak karpuz satan adam, para cezası alınca sinirlendi. Sinirlenen seyyar satıcı, karpuzları yoldan geçene bedava vermeye başladı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 16:11
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    Burdur’da cezaya sinirlenen seyyar satıcı, karpuzları bedava dağıttı

    Burdur’un Bucak ilçesi Sanayi Sitesi’nde Adem B. isimli şahıs, izinsiz bir şekilde seyyar olarak karpuz sattığı gerekçesi ile 153 lira ceza aldı.

    Belediyenin verdiği cezaya sinirlenen Adem B., elindeki karpuzları yoldan geçen vatandaşa bedava vermeye başladı.

    “BEN BU KARPUZLARI SATMAYACAĞIM”

    Adem B., karpuzu parayla satmayacağına yemin ettiğini söyleyerek, “Ben bu karpuzları satmayacağım, o cezayı da ödeyeceğim.'' diye sitem etti.

    Karpuzu alan bazı vatandaşlar ücretini ödemek istese de Adem B. kabul etmedi.

    Burdur’da cezaya sinirlenen seyyar satıcı, karpuzları bedava dağıttı #1

    MANAV DÜKKANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Şahsın, iki ayrı manav dükkanı olduğu öğrenildi.

    Uyarılmasına rağmen seyyar satıcılık yapmaya devam ettiği belirlendi.

    Burdur’da cezaya sinirlenen seyyar satıcı, karpuzları bedava dağıttı #2

    Burdur’da cezaya sinirlenen seyyar satıcı, karpuzları bedava dağıttı #3

    Burdur’da cezaya sinirlenen seyyar satıcı, karpuzları bedava dağıttı #4

    Burdur’da cezaya sinirlenen seyyar satıcı, karpuzları bedava dağıttı #5

    Burdur’da cezaya sinirlenen seyyar satıcı, karpuzları bedava dağıttı #6

    Burdur’da cezaya sinirlenen seyyar satıcı, karpuzları bedava dağıttı #7

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