Burdur’da trafo yangını

Bugün saat 12.00 sıralarında, Burdur'un Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.