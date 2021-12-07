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- Burdur'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Burdur'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Menderes Mahallesi'nde demir yolundan karşıya geçmeye çalışan kadın, yük treninin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
- AA
- 07.12.2021 - 10:48
- Güncelleme : 07.12.2021 - 11:25
Burdur'un Menderes Mahallesi'nde 35-40 yaşlarındaki kadın, demir yolu hattından karşıya geçmek istedi.
TREN ÇARPTI
Bu esnada yük treninin çarptığı kadının, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi.
MORGA KALDIRILDI
Kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
MAKİNİST EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Öte yandan, trenin kontrolünü sağlayan makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.