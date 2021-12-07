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    Burdur'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

    Menderes Mahallesi'nde demir yolundan karşıya geçmeye çalışan kadın, yük treninin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 07.12.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 11:25
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    Burdur'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

    Burdur'un Menderes Mahallesi'nde 35-40 yaşlarındaki kadın, demir yolu hattından karşıya geçmek istedi.

    TREN ÇARPTI

    Bu esnada yük treninin çarptığı kadının, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Burdur da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti #1

    MORGA KALDIRILDI

    Kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    MAKİNİST EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Öte yandan, trenin kontrolünü sağlayan makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Burdur da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti #2

    Burdur da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti #3

    Burdur da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti #4

    Burdur da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti #5

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