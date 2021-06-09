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    Burdur'daki imam, camide kalçasından bıçaklandı

    Camide yanına gelen kimliği belirsiz kişi tarafından kalçasından bıçaklanan imam, hastanede tedaviye alındı. Taburcu edilen imam, "Kim olduğunu bilmiyorum, neden yaptığını da bilmiyorum" dedi.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 16:22
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    Burdur'daki imam, camide kalçasından bıçaklandı

    Burdur'daki 149 Evler Camii'nin imamı Fatih Yavuz'un yanına, dün yatsı namazını kıldırdıktan sonra 2 kişi geldi.

    Yavuz'un şadırvanda konuştuğu, kimliği belirsiz kişilerden biri, aniden bıçakla saldırdı.

    İmamı kalçasından yaralayan saldırgan ve yanındaki kişi, hızla olay yerinden kaçtı.

    BIÇAKLANAN İMAM, TABURCU EDİLDİ

    İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Burdur daki imam, camide kalçasından bıçaklandı #1

    Burdur'daki imam, camide kalçasından bıçaklandı VİDEO

    "NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

    Yanına gelen gencin ailevi sorunları olduğunu söylediğini anlatan Fatih Yavuz, "Biz de yardımcı olmak açısından kendisiyle konuştuk, tekrar geldi. Ben de kağıda bazı sureler yazmıştım. 'Hocam ne yaptın?' dedi. Tam sure yazılı kağıdı eline verirken bıçakladı. Kim olduğunu bilmiyorum. Neden yaptığını da bilmiyorum. Sadece isminin 'Hakan' olduğunu biliyorum." diye konuştu.

    Burdur daki imam, camide kalçasından bıçaklandı #2

    "DİYANET ADINA, MİLLETİMİZ ADINA ÜZÜLDÜK"

    Olayı duyunca Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen İl Müftüsü Enver Türkmen de "Gerçekten çok üzüldüm. Biz hocalarımızla imamlarımızla müezzinlerimizle halkımızı dini yönden aydınlatmak için gayret gösteriyoruz. Bu tür menfur olayların olmaması gerekir. Diyanet adına, milletimiz adına üzüldük. İnşallah bu tür olaylar tekerrür etmez." dedi.

    Polis, imam Fatih Yavuz'u bıçaklayan kişi ile yanındakinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Burdur daki imam, camide kalçasından bıçaklandı #3

    Burdur daki imam, camide kalçasından bıçaklandı #4

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