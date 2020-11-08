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    Bursa'da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı

    Ağabeyinin izinsiz otomobilini alan ve kaza yapan çocuk, polislere "Kurban olayım ceza yazma, annem beni öldürür" dedi.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 11:17
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 11:45
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    Bursa'da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı

    13 yaşındaki Mustafa Emre Ç., ağabeyinin 16 AJY 810 plakalı otomobilini izinsiz alıp, kuzeni Azat K. (17) ile gezmek üzere yola çıktı.

    Mustafa Emre Ç.'nin kullandığı otomobil, Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki kavşakta kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

    “ANNEM BENİ ÖLDÜRÜR”

    Paniğe kapılan Mustafa Emre Ç., polislere "Ağabey kurban olayım yapma, ceza yazma annem beni öldürür." dedi.

    Polis ekibi de, "Sana ceza yazmayacağız" diyerek, Mustafa Emre Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

    Bursa'da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı ViDEO



    ARAÇ SAHİBİNE CEZA KESİLDİ

    Polis, Mustafa Emre Ç.'nin ağabeyi, araç sahibi Erhan Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 2 bin 473 TL ceza yazdı.

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