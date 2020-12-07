- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı
- DHA
- 07.12.2020 - 07:49
- Güncelleme : 07.12.2020 - 09:16
Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Mehmet Karadağ'ın (51) kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Mehmet Karadağ, hayatını kaybederken, kızı Kader Kılıç (25), torunları Yusuf Kılıç (6) ve Salih Yunus Kılıç (4) ile diğer sürücü Osman Aydınlı, ağır yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Bursa'da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza İZLE
ÇOCUKLARIN ANNESİ DE KURTARILAMADI
Salih Yunus Kılıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Tedavisi yoğun bakımda devam eden çocukların annesi Kader Kılıç, 6 gün sonra hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.