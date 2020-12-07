Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan anne de kurtarılamadı

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, aynı aileden 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan anne 25 yaşındaki anne, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Mehmet Karadağ'ın (51) kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Mehmet Karadağ, hayatını kaybederken, kızı Kader Kılıç (25), torunları Yusuf Kılıç (6) ve Salih Yunus Kılıç (4) ile diğer sürücü Osman Aydınlı, ağır yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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ÇOCUKLARIN ANNESİ DE KURTARILAMADI

Salih Yunus Kılıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden çocukların annesi Kader Kılıç, 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.