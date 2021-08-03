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    Bursa’da 2 tır çarpıştı, boyalar etrafa saçıldı

    Yalova istikametinde seyreden tır, Gemlik ilçesi Kurtul mevkisinde başka bir tırla çarpıştı. Tırda yüklü boyalar etrafa saçıldı.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 09:50
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    Bursa’da 2 tır çarpıştı, boyalar etrafa saçıldı

    Bursa’dan Yalova istikametine seyreden bir tır, Gemlik ilçesi Kurtul mevkisinde yol kenarında bekleyen başka bir tıra çaptı.

    Çarpmanın etkisi ile tırda yüklü olan boyalar yola saçıldı.

    Tır sürücüsü kazada yaralanırken, trafiğe uzun süre kontrollü olarak ara verildi.

    KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

    Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa’da 2 tır çarpıştı, boyalar etrafa saçıldı #1

    Bursa’da 2 tır çarpıştı, boyalar etrafa saçıldı #2

    Bursa’da 2 tır çarpıştı, boyalar etrafa saçıldı #3

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