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- Bursa’da 2 tır çarpıştı, boyalar etrafa saçıldı
Bursa’da 2 tır çarpıştı, boyalar etrafa saçıldı
Yalova istikametinde seyreden tır, Gemlik ilçesi Kurtul mevkisinde başka bir tırla çarpıştı. Tırda yüklü boyalar etrafa saçıldı.
- İHA
- 03.08.2021 - 09:24
- Güncelleme : 03.08.2021 - 09:50
Bursa’dan Yalova istikametine seyreden bir tır, Gemlik ilçesi Kurtul mevkisinde yol kenarında bekleyen başka bir tıra çaptı.
Çarpmanın etkisi ile tırda yüklü olan boyalar yola saçıldı.
Tır sürücüsü kazada yaralanırken, trafiğe uzun süre kontrollü olarak ara verildi.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.