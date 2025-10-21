Bursa'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

- Bursa'da 26 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- Operasyonda F.A. ve E.A. gözaltına alındı.
- Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Nilüfer ilçesindeki bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Depoya yapılan operasyonda başka illere sevk edilmek üzere tıra yüklenmek üzere hazır 26 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
2 GÖZALTI
Operasyonda gözaltına alınan F.A. ve E.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.