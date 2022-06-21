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    Bursa'da 3 evde yangın

    Nilüfer ilçesinde tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil binada çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçrarken, 3 ev de kullanılmaz hale geldi.
    • 21.06.2022 - 06:17
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    Bursa'da 3 evde yangın

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi İpekyolu Sokak’ta bulunan ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil evde, saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya da sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri hortumlarla alevlere müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

    Bursa da 3 evde yangın #1

    Dar sokaklar, itfaiyeyi zorladı

    DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının olduğu sokağın dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. İtfaiye araçları güçlükle sokağa girerek yangına müdahale edebildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına köyde yaşayanlar da destek verdi.

    Bursa da 3 evde yangın #2

    3 evde kullanılmaz hale getirildi

    Bu sırada yanan binaların bitişiğindeki ahırda bulunun küçükbaş hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Bursa da 3 evde yangın #3

    zorladı

    Olayın ardından açıklama yapan Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta, "3 tane ev tamamen yanmış durumda. Herhangi bir can kaybı yok, hayvanları da tahliye etmişler. İlk yanan ev tekstil atölyesi olarak kullanılıyormuş. Yangında tekstil atölyesinden başlıyor." dedi.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

     

    Bursa da 3 evde yangın #4

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    Bursa da 3 evde yangın #10


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