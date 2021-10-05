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    Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi

    Birçok adreste silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. 450 polisin katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşları ile kırıldı. Çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.10.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 10:05
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    Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi

    Bursa’da silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor….

    Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Özel Harekat Ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

    KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

    Takibin ardından tespit edilen çok sayıda adreste, silah tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak baskını yapıldı.

    Operasyona 450 polis katıldı. Bazı adreslerdeki kapılar, koçbaşları ile kırıldı.

    Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi #1

    ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi #3

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    Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi #10

    Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi #11

    Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi #12

    Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi #13

    Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi #14

    Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi #15

    Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi #16

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