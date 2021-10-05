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- Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi
Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi
Birçok adreste silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. 450 polisin katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşları ile kırıldı. Çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.
- İHA
- 05.10.2021 - 09:57
- Güncelleme : 05.10.2021 - 10:05
Bursa’da silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor….
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Özel Harekat Ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI
Takibin ardından tespit edilen çok sayıda adreste, silah tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak baskını yapıldı.
Operasyona 450 polis katıldı. Bazı adreslerdeki kapılar, koçbaşları ile kırıldı.
ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.