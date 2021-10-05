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Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi

Bursa’da 450 polisin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi

Birçok adreste silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. 450 polisin katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşları ile kırıldı. Çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.