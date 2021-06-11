Bursa'da 70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından takibe alınan 70 yaşındaki H.Ö.'nün evine baskın yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

İkamette yapılan aramalarda 500 gram kubar, 4 bin 387 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 50 adet captagon uyuşturucu hap, 81 bin 740 adet tütün doldurulmuş makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 12 adet bandrolsüz içki, 2 gram Afgan macunu, 1 adet hassas terazi, bin adet şeffaf kilitli poşet ve 10 bin 500 adet boş makaron ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili adlî tahkikatı tamamlanan şüpheli, H.Ö. sevk edildiği adlî makamlarca tutuklanarak Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.