Bursa'da 9 aylık hamile kadın evinde uyuşturucuyla yakalandı Güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek evinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram bonzai ve 60 gram metamfetaminle yakalanan 9 aylık hamile kadın gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda vatandaşları zehirleyen tacirlere geçit verilmiyor. Yapılan operasyonlar kapsamında vatandaşın zehirlenmesinin önüne geçiliyor. Bir yeni operasyonun adresi ise Bursa oldu. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 9 aylık hamile Mihriban E.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Mihriban E., yine aynı suçtan gözaltına alındı. 1 kilo 100 gram bonzai yakalandı Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metamfetamin ele geçirildi. 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Mihriban E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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