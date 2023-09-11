Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor.
Bu kapsamda vatandaşları zehirleyen tacirlere geçit verilmiyor.
Yapılan operasyonlar kapsamında vatandaşın zehirlenmesinin önüne geçiliyor.
Bir yeni operasyonun adresi ise Bursa oldu.
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 9 aylık hamile Mihriban E.'yi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Mihriban E., yine aynı suçtan gözaltına alındı.
1 kilo 100 gram bonzai yakalandı
Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metamfetamin ele geçirildi.
9 aylık hamile olduğu öğrenilen Mihriban E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)