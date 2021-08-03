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    Bursa’da ambulansın yanışını gözyaşlarıyla izlediler

    Hasta naklinden dönen ambulans, motorun alt kısmından yanmaya başladı. Ambulans içindeki 2 sağlık görevlisi ile sürücü, alevleri gözyaşları içinde izledi.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 10:39
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    Bursa’da ambulansın yanışını gözyaşlarıyla izlediler

    Bursa’da hasta naklinden dönen Sağlık Bakanlığı’na ait 112 ambulansı, Merinos Kavşağı’nda motorun alt kısmından yanmaya başladı.

    Yangın kısa sürede büyüyünce araçta bulunan sürücü ile 2 kadın sağlık görevlisi, son anda kendilerini dışarı attı.

    Alevlere müdahale etmek isteyen görevliler başaralı olamayınca gözyaşlarını tutamadı.

    Ekibin gözyaşlarına boğulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

    Yanan ambulansa diğer sürücüler, araçlarında bulunan yangın tüpleri ile müdahale etti.

    Patlamaların meydana gelmesi ile vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı.

    Bursa’da ambulansın yanışını gözyaşlarıyla izlediler VİDEO

    İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile alevler kısa sürede söndürüldü.

    Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa’da ambulansın yanışını gözyaşlarıyla izlediler #1

    Bursa’da ambulansın yanışını gözyaşlarıyla izlediler #2

    Bursa’da ambulansın yanışını gözyaşlarıyla izlediler #3

    Bursa’da ambulansın yanışını gözyaşlarıyla izlediler #4

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