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    Bursa'da antikacı dükkanındaki yangın sırasında kavga çıktı

    Bursa'da tarihi antikacı dükkanında çıkan yangın 2 saatlik müdahaleyle söndürülürken, yangın esnasında antika dükkanının sahibi ve oğlu, feci şekilde darp edildi. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 03:47
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    Bursa'da antikacı dükkanındaki yangın sırasında kavga çıktı

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Abdal Caddesi'nde bulunan ahşap bir antikacı dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    2 katlı ahşap binayı tamamen saran alevler, geceyi aydınlattı.

    Yangın sebebiyle zaman zaman çökme tehlikesiyle yaşandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

    Bursa'da antikacı dükkanındaki yangın sırasında kavga çıktı VİDEO

    DÜKKAN SAHİPLERİNE SALDIRDILAR

    Öte yandan yangın esnasında olay yerinde bulunan bir grup ile antikacı dükkanının sahibi ve oğlu arasında kavga çıktı. Dükkan sahibi ve oğlu, bir grup tarafından feci şekilde darp edildi.

    O anlar kameralara an be an yansırken, kavga vatandaşlar tarafından yatıştırıldı. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, bina ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

    Bursa da antikacı dükkanındaki yangın sırasında kavga çıktı #1

    KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İş yeri sahibi Murat S. ve oğlu Mert S., iş yerlerinin kundaklandığını iddia etti. İddia üzerine polis ekipleri, soruşturma başlatırken, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yaşanan kavga olayının, kundaklama olayı ile ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.

    Bursa da antikacı dükkanındaki yangın sırasında kavga çıktı #2

    Bursa da antikacı dükkanındaki yangın sırasında kavga çıktı #3

    Bursa da antikacı dükkanındaki yangın sırasında kavga çıktı #4

    Bursa da antikacı dükkanındaki yangın sırasında kavga çıktı #5

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