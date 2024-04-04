Bursa'da araç ve motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

İHA
Bursa’da yaşanan kazada iki kardeş ölümden döndü.
İznik ilçesinde Salim Can Şahin, kardeşi Bursak Şahin’i alıp, motosikleti ile seyir haline geçti.
Yola savruldular
Gezinti yapan ağabey-kardeş, Göl Sahil Caddesi üzerinde bir aracın motosiklete çarpmasıyla savruldu.
Kazanın etkisiyle yerde kalan iki kardeşin yardımına çevredekiler koşarken, durum bildirmeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedaviye alındılar
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağabey-kardeşe olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün ehliyeti olmadığı tespit edildi
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kardeşlerin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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