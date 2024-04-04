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Bursa'da araç ve motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bursa'da araç ve motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı Seyir halindeki aracın motosiklete çarpmasıyla yere savrularak yaralanan 2 kardeş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hasteneye kaldırılarak tedavi altına alındı.