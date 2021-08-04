Bursa’da arkadaşını öldürdü, cebinden ölüm listesi çıktı

Adem Karasaç isimli bir şahıs, kendisine büyü yaptığı gerekçesiyle arkadaşı Selahattin İskender’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Karasaç’ın cebinden, 100 kişilik ölüm listesi çıktı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenlikızı Mahallesi 2’nci Dalyan Sokak üzerinde Adem Karasaç (45) isimli bir şahıs, kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşı Selahattin İskender’in (57) evine gitti.

Karasaç, İskender’e pompalı tüfekle ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kanlar içinde kalan İskender, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İskender, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Adem Karasaç, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullanılan pompalı tüfekle yakalanarak, gözaltına alındı.

100 KİŞİLİK LİSTE

İlk işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Karasaç’ın emniyette yapılan üst aramasında cebinden, tanıdığı 100 kişinin adının yazılı olduğu liste çıktı.

Karasaç, listedekilerin kim olduğunu soran polis ekiplerine öldürmek istediği kişilerin listesi olduğunu söyledi.

“MUTSUZ OLMAM İÇİN BANA BÜYÜ YAPMIŞTI”

Karasaç, emniyetteki ilk ifadesinde, “Selahattin’in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı. Ben de bana büyü yaptığı için onu vurdum.” ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen Karasaç, çıkarıldığı mahkemede 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.