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    Bursa'da baba oğul koronaya yenildi

    Hastanede koronavirüs tedavisi gören Adnan Özenoğlu (54) ile babası Selahattin Özenoğlu (80), 13 gün arayla hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.09.2021 - 09:57
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    Bursa'da baba oğul koronaya yenildi

    Bursa İnegöl'de yaşayan Adnan Özenoğlu ile babası Selahattin Özenoğlu, 24 gün önce koronavirüse yakalandı.

    Baba ile oğlu, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    YENİK DÜŞTÜ

    Adnan Özenoğlu, doktorların müdahalesine rağmen 10 Eylül'de yaşamını yitirdi. Adnan Özenoğlu’nun cenazesi, İnegöl Orhaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    OĞLUNDAN 13 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

    Yoğun bakımda tedavisi süren Selahattin Özenoğlu da oğlunun ardından 13 gün sonra hayatını kaybetti.

    Selahattin Özenoğlu'nun cenazesi de İnegöl'de oğlu Adnan Özenoğlu’nun yanındaki mezarlıkta defnedildi.

    Koronavirüs nedeniyle önce ağabeyini ardından babasını kaybeden ve İnegöl’de faaliyet gösteren özel toplu ulaşım şirketinde genel sekreterlik görevinde bulunan Atakan Özenoğlu (38) ise 13 gün arayla büyük acı yaşadı.

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    Bursa da baba oğul koronaya yenildi #2

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