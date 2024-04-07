İHA
Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde aracıyla seyir halinde olan Hasan Kandemir, aniden rahatsızlandı.
Araç kaldırımın üzerine çıkarak dururken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Oğlu yıkıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kandemir'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybetti.
Acı haberi alan Kandemir'in oğlu babasının hayatını kaybettiğini öğrenince olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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