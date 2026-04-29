Burdur'da çantasını kapıda unutan kadının altınları çalındı

Burdur'da hırsılık göz göre göre geldi.

Hatice Okutan isimli kadın sokak üzerinde bulunan evine gireceği esnada çantasını kapıda unuttu.

Bunu fark eden şahıs kadının çantasını hırsızlık için harekete geçti.

ALTINLARI ALIP KAÇTI

Durumdan faydalanan şüpheli, çantayı alarak içerisinde bulunan bir miktar altını ve nakit parayı çaldı.

Şahıslar içini boşalttıkları çantayı daha sonra sokak üzerine bulunan bir otomobilin altına atarak kayıplara karıştı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Durumu fark eden Hatice Okutan'ın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri tarafından şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

"BURADA UNUTMUŞUM"

Hatice Okutan, eve girerken olayın yaşandığını belirterek, "Ben eve girerken çantayı burada unutmuşum" dedi.