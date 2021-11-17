Bursa'da bacayı temizlerken 9 metre yükseklikten düştü

Baca temizliği için çıktığı 3 katlı binanın çatısında dengesini kaybederek beton zemine düşen genç adam, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin 5 gündür karantinada olduğu ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’ndeki Akasya Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın bacasını temizlemek isteyen Harun T. (28), çatıya çıktı.

Bacayı temizlediği sırada dengesini kaybeden Harun T., yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olayı gören komşuları Harun T.’nin yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verildi.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Harun T., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KARANTİNADA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Tedaviye alınan Harun T.’nin hastanedeki ifadesinde koronavirüs hastası olduğu için 5 gündür karantinada olduğunu söylemesi üzerine sağlık ekipleri önlemleri arttırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Harun T., tedavisinin devamı için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.