Bursa'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yabancı uyruklu 3 kişi yaralanırken şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılırken birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.