Sabah saatlerinde bir araya gelen bir grup kadın, metro önünde vatandaşlara günaydın deyip birlikte kahkaha attı.

Bursa’da, sabah saatlerinde Osmangazi Metre İstasyonu girişine gelen vatandaşlar farklı bir manzara ile karşılaştı.

Mutlu Kahkaha Akademisi üyeleri, metroya binenlere ‘günaydın’ deyip kahkaha atınca ortaya eğlenceli anlar çıktı.

Farklı meslek gruplarından 10 kadın, toplumda iyilik ve iyiliği yaşatmak amacıyla dakikalarca kahkaha attı. Kahkaha atan kadınları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“El ele tutuşup kahkaha attık”

DHA’nın haberine göre; benzer çalışmaları İstanbul'da toplu ulaşım araçları ve deniz otobüslerinde de yapan grup adına konuşan Şengül Esen Demir, "Hiç kimse birbirini tanımıyordu ama biz el ele tutuşup kahkaha attık. Amacımız 'biz' olma duygusu." dedi.

Bursa'da, bir araya gelen kadınların kahkaha yogası ViDEO

“Mış gibi atılan kahkahaları gerçeğe dönüştürüyoruz”

Akademi olarak mutluluğu, kahkahayı, neşeyi yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Bu alanda birçok proje yaptık. Bugün de Bursa'ya geldik. Öncelikle 'günaydın' dedik. Eskiden yaptığımız, toplumsal gelenek ve göreneklerimiz olan gülümsemeyle başladık. Bunu da bir teknikle oluşturduk. Bu kahkaha yogası. Bilimsel bir teknik. Hiç bir neden olmadan nefes çalışmaları, beden perküsyonu, ritimler ve çocuksu oyunlarla 'mış' gibi atılan kahkahaları gerçeğe dönüştürüyoruz.

“Mutluluk hormonları salgılatan bilimsel teknik”

Temeli soluk vermek. Bir çok alanda destek terapi olarak kullanılıyor. Bağışıklık sisteminden dolaşım sistemine, aynı zamanda psikolojik olarak rahatlamayı sağlayan, mutluluk hormonları salgılatan bilimsel teknik. Pandemi döneminden itibaren her çarşamba tüm dünyaya bu alanda sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Stres seviyesini azaltan ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir teknik. Ezber bozan bir teknik. Çünkü bizler kahkaha atmak için esprinin bile kalitelisini arar olduk. Kaliteli espri olmayınca kahkaha atmayız. Oysaki bu bir sağlığa yönelik ve bilimsel bir teknik. Önce çok şaşırdılar. Bununla beraber herkesin çok hoşuna gitti. Toplumsal bir samimiyet oluşmaya başladı. Hiç kimse birbirini tanımıyordu ama el ele tutuştuk. Beraber nefes verdik. Beraber kahkaha atarak soluk aldık. Amaç aslında 'biz' olma duygusu. Biz Bursa halkıyla olmaktan çok mutlu olduk.

“Bize bakıp tedirgin olanlar oldu”

Biz hep bir nedene bağlı olarak kahkaha atıyoruz. Oysaki hiç bir neden olmadan kahkaha atmamızın sebebi de soluk vermek. Şartlar ve durumlar karşısında morali bozuk olan insanlar var. Biz tam olarak moralimiz bozuk olduğunda nefes vererek daha çözüm odaklı bakmamızı sağlayan bu tekniği herkese yaymak istiyoruz. Yanımıza gelenler oldu. Bize bakıp tedirgin olanlar oldu. Ama buradaki o güzel neşeyi ve sevinci görünce de kocaman bir grup olduk."