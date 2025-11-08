Bursa'da caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

- Mudanya'da bir caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu.
- Ölen kişinin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
- Ceset, adli tıp kurumuna gönderildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Duran Camisi'nin kadınlar tuvaletinde, sabah namazı öncesi temizlik yapmaya gelen cami görevlisi, kadınlar tuvaletinin kapısını açmaya çalıştığında içeriden kilitli olduğunu fark etti.
Şüphelenen görevli, üst kısımdan baktığında 40 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Görevlinin ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ölen kişinin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Cansız beden, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.