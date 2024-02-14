Bursa'da çikolata imalathanesine operasyon: 2 gözaltı Kaçak çikolata üretimi yapan imalathaneye düzenlenen baskında, hijyenden yoksun ortamda üretilen 26 bin 160 çikolataya el konuldu.

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DHA

Çikolata severlerin midesini bulandıracak görüntüler, Bursa'da ortaya çıktı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı çikolata üretimi yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti.

Bölgede bulunan imalathaneyi takibe alan ekipler, savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte operasyonu başlattı.

Hijyensiz ortamdaki çikolatalara el kondu

Polis ve zabıta ekiplerince çikolata imalathanesine yapılan baskında, hijyenden yoksun ortamda üretilmiş ve insan sağlığını tehdit eden 26 bin 160 çikolataya el konuldu.

Çikolatalar imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, üretimi gerçekleştiren yabancı uyruklu A.K. ve H.K. gözaltına alındı.

Çikolatayı yiyerek cevap verdi

Bir gazetecinin, “Sen bu çikolatayı yer misin?” sorusu üzerine imalat sahibi, çekinmeden kameraların önünde kaçak çikolatayı yedi.

Depo mühürlendi

Polis, 2 şüpheliyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken depoya, zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)