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Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar

Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar

Mehmet Y. isimli bir damada düğünde arkadaşları tarafından yapılan şaka, sosyal medyada gündem oldu. Jartiyere giydirilen damadın boynuna, arkadaşları tarafından tasma takıldı.