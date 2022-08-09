Petrol
97.43
0.81%
Euro
18.3631
0.35%
Dolar
17.946
-0.02%
Altın
1.034
0.33%
Borsa
2787
0.00%
Bitcoin
421.608
-2.30%
BTXN Coin
7.65
-0.77%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar

    Mehmet Y. isimli bir damada düğünde arkadaşları tarafından yapılan şaka, sosyal medyada gündem oldu. Jartiyere giydirilen damadın boynuna, arkadaşları tarafından tasma takıldı.
    • 09.08.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 13:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar

    Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde damada yapılanlar, görenleri şaşkına uğrattı.

    Damat Mehmet Y., arkadaşlarının yaptığı şaka nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

    O anlar kamerada

    DHA’nın haberine göre; jartiyer giydirilen Mehmet Y.’nin boynuna tasma takıldı. O anlar, düğüne katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

    Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar VİDEO

    ‘Yıllardır süren gelenek'

    Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.

    Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar #1

    Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar #2

    Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar #3

    Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar #4

    Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar #5

    Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar #6


    İlginizi Çekebilir

    İslami Cihad Hareketi: İsrail şartlarımızı yerine getirmezse ateşkesi yok sayacağız
    Dünya

    İslami Cihad Hareketi: İsrail şartlarımızı yerine getirmezse ateşkesi yok sayacağız

    Yunus Akgün beğeni topladı
    Futbol

    Yunus Akgün beğeni topladı

    Robot Türkiye'ye geldi, kazanmaya hemen başlayın!
    KuantumRobo

    Robot Türkiye'ye geldi, kazanmaya hemen başlayın!

    Görüş Bildir