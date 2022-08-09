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- Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar
Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar
Mehmet Y. isimli bir damada düğünde arkadaşları tarafından yapılan şaka, sosyal medyada gündem oldu. Jartiyere giydirilen damadın boynuna, arkadaşları tarafından tasma takıldı.
- 09.08.2022 - 12:45
- Güncelleme : 09.08.2022 - 13:11
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde damada yapılanlar, görenleri şaşkına uğrattı.
Damat Mehmet Y., arkadaşlarının yaptığı şaka nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.
O anlar kamerada
DHA’nın haberine göre; jartiyer giydirilen Mehmet Y.’nin boynuna tasma takıldı. O anlar, düğüne katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Bursa’da damada jartiyer giydirip tasma taktılar VİDEO
‘Yıllardır süren gelenek'
Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.