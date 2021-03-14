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    Bursa'da davul zurnayla boşanan kadın uzaklaştırma kararı aldırdı

    3 yıl önce eşinden boşanmasını davul zurna çaldırıp kına dağıtarak kutlayan kadın, öldürülmekten korktuğunu söyledi.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 10:16
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    Bursa'da davul zurnayla boşanan kadın uzaklaştırma kararı aldırdı

    Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 8 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı M.N.A.'dan boşanmak için 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açmış, ilk duruşmadan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp oynamıştı.

    Karaş, boşandığı eski eşinin kendisini araştırdığını iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdı.

    "ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM"

    Ölüm korkusu yaşadığını söyleyen Meryem Karaş, "Uzaklaştırma almamın sebebi boşandıktan sonra ben evimi taşıdım. Evimi taşıdıktan sonra mahallemizde bulunan ailecek görüştüğümüz bir abimize sürekli olarak benim nereye taşındığımı dolaylı şekilde soruyor. Şu anda oturduğum evin adresini öğrenmeye çalışıyor. Geçmişte yaptıklarından ve gelecekte yapacaklarından korktuğum için evimin adresini taşımadım. Beni araştırması beni korkutuyor. Kendi bir şey yapamaz. Kendi bir şey yapamadığı gibi yaptırma durumu var. Öldürülmekten korkuyorum. Sosyal medyada yaptığı paylaşımından korkarak uzaklaştırma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

    Bursa da davul zurnayla boşanan kadın uzaklaştırma kararı aldırdı #1

    Bursa da davul zurnayla boşanan kadın uzaklaştırma kararı aldırdı #2

    Bursa da davul zurnayla boşanan kadın uzaklaştırma kararı aldırdı #3

    Bursa da davul zurnayla boşanan kadın uzaklaştırma kararı aldırdı #4

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