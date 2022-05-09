Bursa'da dayakçı sevgiliye 16 yıl hapis cezası istendi

Eğlence merkezinde tartıştığı sevgilisine şiddet uygulayan Emre Özer ile kendisine yardım eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Kültürpark'ta, geçtiğimiz sene tartıştığı sevgilisi Burcu Can Eşmen'i (36) zorla otomobile bindirip darbeden Emre Özer ve aracı kullanan Ozan B.'nin yargılanmasına devam edildi.

8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Emre Özer ile Ozan B. hakkında 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

2 ay cezaevinde kalıp aralık ayında tahliye edilen Emre Özer, son duruşmada da daha önceki ifadesini tekrarlayarak suçlamaları kabul etmedi.

"Ben zarar vermedim"

Özer savunmasında, dedi."Burcu Eşmen ile 2,5 yıllık arkadaştık, o gün ona evlenmeyi düşündüğümü söyledim. Ben kendisine zarar vermedim ve Eşmen trafik ışıklarında arabadan inmek istediği ve arabadan indirdim."

"Ben ikisini de tanımıyordum"

Araç sürücüsü Ozan B. ise savunmasında, "Olay tarihinde cep harçlığı çıkarmak için, söz konusu eğlence merkezindeki müşterileri talepleri halinde gidecekleri yere bırakırdım. Karşılığında da cüzi bir miktar bahşiş alıyordum. Olay tarihinde tesisin müdürü bana müşterileri evine bırakmamı söyledi. Ben de daha önce kendisini tanımadığım ve isimlerini sonradan öğrendiğim Emre Bey'in aracı ile Emre Bey ve Burcu Hanım'ı evlerine götürmek üzere araca bindim. Olay yerinde vale olarak ben vardım. Ben olmasaydım, başka bir vale arkadaşım arabayı kullanacaktı. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Burcu Can Eşmen’in avukatı Cansu Zeytinoğlu ise duruşmada şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Davaya müdahil olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

16 yıl hapis cezası istendi

Duruşmada mütalaasını veren savcı, kamera görüntüleri ve tanık beyanlarından suçunun sabit görüldüğü Emre Özer’in, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıldan 16 yıla kadar, Ozan B.'nin ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

"Pişmanım"

DHA'nın haberine göre, son sözü sorulan Emre Özer, aleyhe olan hususları kabul etmediğini söylerken, Ozan B., “Pişmanım, olayın buraya geleceğini bilmiyordum.” dedi. Taraf avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.



