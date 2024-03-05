Bursa'da depremden korkarak balkondan atlayan genç gözyaşlarıyla toprağa verildi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün gece meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa’da, sarsıntıyla birlikte 2’nci kattaki evinin balkonundan atlayıp, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İsmail Toygar, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 21.38'de meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi..

Bursa'nın Nilüfer ilçesi, Çamlıca Mahallesi Akın Sokak’ta, 4 katlı bir binanın 2’nci katında oturan 27 yaşındaki İsmail Toygar, sarsıntı ile birlikte paniğe kapılıp, balkondan atladı.

Hayatını kaybetti

Başının üzerine düşen Toygar, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Toygar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bugün hastaneye gidecekti

İsmail Toygar'ın bir süredir psikolojik sorunları olduğu, bu nedenle ilaç ve iğne tedavisi gördüğü öğrenildi.

Evde babasıyla bir süre sohbet ettikten sonra balkona çıkan ve deprem nedeniyle paniğe kapılıp atladığı belirtilen Toygar'ın, ilaçlar nedeniyle baş dönmesi yaşadığı için 5 gün önce başladığı iş yerinden dün izin aldığı, bugün de hastaneye gitmeyi planladığı öğrenildi.

Toprağa verildi

İsmail Toygar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Mihraplı Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Toygar'ın cenazesi, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)