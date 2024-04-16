Bursa'da 'Doktorum' diyen dolandırıcı motosikleti test sürüşü bahanesiyle çaldı İnternette satışa koyulan motosikleti görünce sahibiyle iletişime geçen ve kendisini doktor olarak tanıtan Bulgaristan uyruklu dolandırıcı, test sürüşü bahanesiyle aldığı motorla kayıplara karıştı. Yakalanan hırsız tutuklandı.

DHA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

56 yaşındaki Seçim Gezegen, 800 bin TL değerindeki motosikletini internet üzerinden satışa koydu.

Kendisini doktor olarak tanıtan Bulgaristan uyruklu Uğur Chenkova da motosikleti alacağını söyleyerek Gezegen ile irtibata geçti.

Test sürüşü bahanesiyle kaçtı

İlçeye gelen şüpheli, test sürüşü bahanesiyle bindiği motosikleti alarak kaçtı.

Şikayet üzerine harekete geçen Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin İnegöl ilçesinde olduğunu belirledi.

Motorla yakalandı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile irtibata geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), eşkal bilgilerine uyan şüphelinin ilçede görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli, çaldığı motosikletle seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.

İlk vukuatı değil

7 ayrı suç kaydı olan ve internette verilen satılık ilanlarını takip ederek çaldığı motosikletlerle başka şehirlere giderek motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen şüphelinin, İstanbul’dan çaldığı motosikletle Kütahya’ya gittiği, buradan çaldığı motosikletle geldiği Bursa’nın Osmangazi ilçesinde de bir başka motosikleti çaldığı belirlendi.

Çaldığı motosikletleri gittiği bir sonraki şehirde terk eden Uğur Chenkova’nın, Bursa’dan çaldığı motosikletle geldiği Karacabey ilçesinde son hırsızlık olayını gerçekleştirdiği saptadı.

Tutuklandı

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken motosiklet, yurt dışında olan Seçim Gezegen’in kardeşi Sezgin Gezegen’e teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)