Ateşkesin ardından petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve dünyanın petrol ve doğal gazının yüzde 20'sinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı İran'ın fiilen kapatmasıyla küresel piyasalar sarsılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İran'ın 2 haftalık ateşkese varıldığı açıklamaları küresel enerji piyasasına yansıdı.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Ateşkesle birlikte Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve doğal gaz akışının yeniden başlayabileceği ihtimalinin olumlu karşılanmasıyla petrol fiyatları sert şekilde düştü.

Gün içinde 114 doları gören Brent petrolün varil fiyatı ateşkes açıklamasının ardından yüzde 20'ye yakın değer kaybederek 93 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 93 doların altına geriledi.