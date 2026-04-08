Ankara'da trafikte yumruklu kavga kameraya yansıdı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil sürücüsü ile servis şoförü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü araçtan inerek servis şoförünün yanına gitti.

Servisin kapısını açan otomobil sürücüsü, servis şoförüne yumruk atmaya başladı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlanırken yaşananlar araç kamerasına yansıdı.