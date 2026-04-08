Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ve İran arasındaki ateşkes derhal başlayacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın taraflarının ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirmekten 'memnuniyet duyduğunu' belirtti.

İran ile ABD ve müttefikleri arasındaki 2 haftalık ateşkesin Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığını belirten Şerif, bu kararın 'derhal yürürlüğe girdiğini' aktardı.

"SAĞDUYULU BİR ADIM"

Şerif, ateşkes kararını 'sağduyulu bir adım' olarak tanımlarken bu konuda ülkelerin liderlerine 'en derin şükranlarını sunduğunu' kaydetti.

Müzakereleri ilerletmek üzere ülkelerin heyetlerini 10 Nisan'da başkent İslamabad'a davet eden Şerif, "Her iki taraf da olağanüstü bir sağduyu ve anlayış sergilemiş ve barış ile istikrarın sağlanması için yapıcı bir şekilde çaba göstermeye devam etmiştir. İslamabad görüşmelerinin sürdürülebilir bir barışa ulaşılmasında başarılı olmasını yürekten umuyoruz ve önümüzdeki günlerde daha fazla müjdeli haber paylaşmayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.