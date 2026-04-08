Netanyahu ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese ilişkin Trump'ın duyurduğu karara destek verdi.
LÜBNAN'I KAPSAMADIĞINI SAVUNDU
İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunan Netanyahu, 'İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini' belirtti.
Netanyahu, "İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor" ifadelerini kullandı.