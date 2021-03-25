Bursa'da ehliyetsiz araç kullanan sürücü: Arabayı alalı 3 gün oldu

Uygulama noktasındaki polisten kaçmasının ardından yakalanan sürücünün ehliyetinin olmadığı ve kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenince, arabayı 3 gün önce aldığını söyledi.

Bursa İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı.

Ekipler, uygulamada saat 23.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir Yolu üzerinde 16 ANL 902 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızını artırıp, yoluna devam etti, jandarma ekipleri de peşine düştü. Anons üzerine bölgeye çok sayıda takviye jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

POLİSTEN KAÇMAYA BAŞLADI

İzini kaybettirmek için ilçe merkezinde ara sokaklara giren sürücü, ardından Adnan Menderes Bulvarı'na çıkarak kaçışını sürdürdü.

Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından cadde üzerindeki polis barikatına takılan ve kaçamayacağını anlayan otomobilin sürücüsü, aracı durdurup teslim oldu.

"ARABAYI ALALI 3 GÜN OLDU"

Polis ekiplerine, “Arabayı alalı 3 gün oldu, işten geliyorum izin kağıdım da var.” diyen sürücü Oğuz K.’nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Oğuz K.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı.

























