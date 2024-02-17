Bursa'da ehliyetsiz kadın sürücü aileye çarptı: 3 yaralı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde Elif B. yönetimindeki hafif ticari araç, dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer (48) ve Cengiz K. (56) çifti ile torunları Meryem Betül K.'ye (11) çarptı.
Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
O sırada kaza yerinden geçen polis çevik kuvvet ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapıp yol güvenliğini sağladı.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Ehliyeti olmadığı ortaya çıktı
Kaza sonrası ehliyetsiz araç sürdüğü tespit edilen Elif B.'ye trafik ekipleri tarafından 12 bin 977 lira cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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