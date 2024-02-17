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Bursa'da ehliyetsiz kadın sürücü aileye çarptı: 3 yaralı

Bursa'da ehliyetsiz kadın sürücü aileye çarptı: 3 yaralı Bursa'da ehliyetsiz kadın sürücünün çarptığı çift ile torunları yaralandı. Sürücüye 12 bin 977 lira cezai işlem uygulanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.